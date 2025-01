Andorra tindrà set esquiadors al Mundial de Saalbach

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra tindrà a set esquiadors al Campionat del Món d'esquí alpí que es farà a Saalbach (Àustria) a partir de la setmana que ve, en el que és una delegació de rècord. Joan Verdú serà el punta de llança de l'equip amb l'objectiu d'anar "a per la glòria absoluta" i la voluntat de penjar-se una medalla. A més de Verdú, l'equip el completaran Jordina Caminal i Cande Moreno (disputaran el descens i el supergegant), Carla Mijares (farà l'eslàlom i en principi hauria d'accedir directament a la final) i Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel (participaran a l'eslàlom i hauran de disputar la qualificació).

Sobre aquesta delegació, el director esportiu d'esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha manifestat que "anem amb una delegació molt ambiciosa i que no només va a participar, si no que creiem que tenim un gran potencial" a més d'afegir que "tenim potencial fins i tot per fer medalla amb el Joan, i la resta de l'equip es capaç d'anar a buscar posicions capdavanteres".