Andorra revalida l’or al Team Event del Borrufa

La pista del Canaro va acollir ahir el National Team Event del Trofeu Borrufa, en què Andorra va revalidar la medalla d’or. L’equip 1, format per Paula Ledesma (sub 14), Thomas Breitfuss (sub 14), Etna Pou (sub 16) i Max Black (sub 16), va aconseguir la victòria en la prova per països en derrotar l’equip de França 1 a la final. En aquesta, els corredors sub 14 andorrans van guanyar les seves respectives baixades, mentre que en sub 16 es van repatir els triomfs, i el 3 a 1 final va donar l’or al conjunt Andorra 1 i la plata a França 1.