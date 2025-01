El VPC estrena la segona fase contra el CAU a Encamp

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra començarà la segona fase a la Divisió d’Honor B espanyola davant el CAU Rugby València, a Prada de Moles, el cap de setmana del 8 i el 9 de febrer. En principi, el partit es disputarà dissabte 8 atenent l’horari oficial de l’equip tricolor, però es podria jugar diumenge si el conjunt valencià ho demana. Així doncs, els de Dani Raya també es veuran les cares amb el BUC de Barcelona (01/03) i el CN Poble Nou (12/04) a Encamp, mentre que hauran de visitar el Recoletas Salud Fénix de Saragossa (22/02), el Toro RC (15/03) i el CR San Roque (29/03), mentre que la jornada del 06/04 el VPC descansarà. Després d’haver acabat cinquens a la primera lligueta, els de Dani Raya no es van classificar per al grup elit per lluitar per pujar i, per tant, han de disputar aquesta fase de permanència, en què s’arrossegaran els punts de la primera volta. Els tricolors arrencaran com a segons classificats, amb 27 punts.