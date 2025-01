Verdú fa sisè i el millor resultat d'aquesta temporada

Va ser la d’Schladming una Copa del Món que s’havia destapat fosca per a l’andorrà. Les condicions meteorològiques –va ploure durant bona part la jornada– van obligar l’organització a canviar el punt de sortida inicial i es va haver de reduir el traçat en una desena de portes, i arrencar des de la reserve start. A la primera mànega, l’esquiador andorrà, que sortia amb el dorsal 15 de 71 participants, va invertir un temps de 52”70 per finalitzar en la 19a posició, a 1”27 del millor crono a la primera, el del suís Loïc Meillard. L’andorrà va començar bé, amb un esquí sòlid i solvent, però al tram final de la cursa, un parell d’errades el van fer entrar en el 12è lloc, que, un cop van baixar tots els esquiadors, el va abocar al 19è lloc. Quan semblava que l’estrena posava límits, Verdú els va trencar a la segona baixada amb aquella força que només surt quan l’ànima decideix ignorar el vertigen. Tot plegat va esdevenir poesia en moviment. Amb un temps de 50”77, el millor de tots, Verdú es va anotar la mànega i va deixar enrere noms que solen ser inabastables –Odermatt, Zubcic, Schwarz–, avançant 13 posicions, només amb l’instint com a brúixola. Amb un total d’1’43”47, es va quedar a només 0”72 del noruec Alexander Steen Olsen, el guanyador absolut a Schladming i a 0”33 de Henrik Kristoffersen, segon.

Ara, un cop resolta aquesta darrera Copa del Món, Joan Verdú centrarà tots els esforços en el Campionat del Món de Saalbach, a l’estat de Salzburg (Àustria), que se celebra del 4 al 16 de febrer. L’andorrà hi competirà en la disciplina de gegant el 14 del mes vinent.

QUATRE MEDALLES MÉS PER A LA DELEGACIÓ ANDORRANA AL BORRUFA

La segona jornada del Trofeu Borrufa va aportar quatre medalles més a la delegació andorrana, amb protagonisme per a Max Black, que es va penjar el segon or consecutiu en la categoria sub 16. Àlex Comellas (sub 16) i Thomas Breitfuss (sub 14) van aconseguir dues medalles de plata, mentre que Paula Ledesma (sub 14) es va apuntar un bronze i Arnau Escabrós (sub 16) va afegir un podi més al palmarès tricolor.



Així, a la pista les Canals es va celebrar el gegant de la categoria sub 16, amb un balanç de dues medalles i un podi per als andorrans. Amb dues grans baixades que van sumar un temps total d’1’49”10, Max Black va guanyar l’or, Àlex Comellas (+1”55) va ser plata i Arnau Escabrós va ser quart (+2”93). A l’eslàlom sub 14, a la Portella del Mig, Thomas Breitfuss (+1”13 del guanyador) i Paula Ledesma (+2”24) van sumar dues medalles més, aconseguint la segona i tercera plaça, respectivament. Avui arriba el plat fort amb el National Team Event, que tindrà lloc al Canaro a partir de les 18.00 h, on els equips lluiten en un eslàlom gegant paral·lel en un format de descensos eliminatoris.