L’FC Andorra passa a ‘semis’ de la Copa Catalunya (0-2)

L’FC Andorra s’ha classificat per les semifinals de la Copa Catalunya després de derrotar al Nàstic a domicili per 0-2. Un gol de Juanda Fuentes al tram inicial del partit i un al final de Bilal ha servit perquè els homes de Beto Company avancin de ronda i es garanteixin enfrontar-se a un equip de Champions a la següent eliminatòria, ja que els tricolors es veuran les cares a les semifinals amb el Barça o el Girona.

Els tricolors han sortit amb una alineació amb pocs habituals pensant en el duel de lliga de diumenge contra l’Ourense a casa, i gairebé a la primera arribada han aconseguit avançar-se gràcies a Juanda. L’extrem ha aprofitat una bona passada a l’espai de Trigueros, i ha definit de manera excel·lent per obrir el marcador. Els tricolors han mostrat una línia similar a la de la segona part a Ponferrada, amb un canvi d’estil respecte als duels amb Ferran Costa, i han dominat el partit, tot i que no han trobat el segon, mentre que els locals han buscat l’empat amb un cop de cap amb Antoñín. Ja a la represa, Juanda ha tornat a tenir el gol després d’una bona jugada individual, però el seu xut ha acabat sent massa tou. El Nàstic, també amb jugadors poc habituals (fins i tot jugadors del filial i del juvenil) no ha inquietat massa la porteria d’Oier, més enllà d’alguna acció aïllada com un cop de cap de Joan Oriol. Juanda ha seguit sent l’home més destacat dels tricolors, i ha tornat a tenir el gol en una acció que ha sortit fora. Els tricolors han pogut sentenciar el partit al tram final gràcies a Bilal, que debutava avui com a jugador de l’FC Andorra, i que ha superat al porter local per sota de les cames per segellar la classificació dels homes de Beto Company.

Els tricolors jugaran diumenge a les 17.30 davant de l’Ourense a l’Estadi Nacional, però abans avui coneixeran el rival a les semifinals de la Copa Catalunya. El sorteig serà a les 13.00 hores, i els del Principat s’enfrontaran a Barça o Girona. A l’altra eliminatòria de quarts de final, l’Espanyol s’ha imposat al Sabadell per 0-1.