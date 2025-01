La Copa Col·legial arrenca amb un partit entre l'Escola Andorrana i el Sant Ermengol

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La Copa Col·legial ha arrencat per primera vegada a Andorra amb el primer partit de bàsquet que s’ha disputat aquest dimecres al poliesportiu LAUesport. Diversos alumnes de batxillerat de l'Escola Andorrana i del Col·legi Sant Ermengol han estat els protagonistes d’aquesta estrena en una competició que, com ja es va destacar durant la seva presentació, té un caràcter especial pel fet de celebrar-se per primera vegada al país. "L’ambient és molt bo. Ens havien comentat que, a Barcelona i a Catalunya, la competició tenia un aire universitari, similar al dels Estats Units, amb molta passió i energia" ha assenyalat el conseller d’Esports lauredià, Marc Ferré, instants abans del partit. "Ho havíem vist en vídeos, amb imatges de partits al carrer i una gran implicació dels estudiants, però ara que som aquí, al pavelló, podem comprovar que aquesta atmosfera també es viu intensament" ha afegit.

El torneig, que s'allargarà fins al 12 de març, comptarà amb la participació d'alumnes de 3r d'ESO fins a 2n de batxillerat de les escoles Lycée Comte de Foix, Maria Moliner, Escola Andorrana de Santa Coloma, Col·legi Janer, Sant Ermengol, Agora International School, Escola Andorrana de Batxillerat i el Centre de Formació Professional d'Aixovall. Finalment, els equips guanyadors de la Copa Col·legial Andorra competiran posteriorment contra els campions de Catalunya en una final que determinarà els primers campions de la Copa Col·legial Catalunya. "A Sant Julià acollim tota mena d’esports amb entusiasme, i aquest cop és el torn del bàsquet" ha assenyalat, Ferré. "Aquest projecte és especial perquè implica estudiants d’una franja d’edat que sovint associem més a una etapa de transició cap a altres camins, com el batxillerat o la universitat. Tot i això, amb la iniciativa interescolar hem demostrat que hi ha molt d’interès i que pot ser un èxit rotund" ha afegit el conseller d'esports tot subratllant que aquest projecte innovador ha tingut, de moment, una gran acollida i que podria ser només el començament d’una trajectòria molt prometedora.

Ferré ha assegurat que des del comú de Sant Julià de Lòria estan totalment oberts a continuar treballant amb la Federació i amb l’organització de la Copa Col·legial per consolidar aquesta iniciativa. "L’objectiu és seguir creixent i ampliar-la, involucrant estudiants des de primària fins a batxillerat i oferint-los noves oportunitats per viure l’esport amb passió i compromís" ha conclòs.