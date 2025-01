La Copa Catalunya, com a teràpia curativa de la lliga

Verificat per

Tornar a competir acostuma a ser la millor de les medicines després d’una derrota i l’FC Andorra afronta avui els quarts de final de la seva competició fetitxe les darreres temporades, la Copa Catalunya. L’equip tricolor visita avui el Nou Estadi Costa Daurada per enfrontar-se al Nàstic de Tarragona (19.30 hores), a partit únic, a la recerca d’un bitllet per a les semifinals d’un torneig que ha guanyat les dues darreres edicions.

“No podem ser il·lusos i no se’ns escapa que la lliga és la nostra prioritat” Albert Company, Entrenador de l'FC Andorra

El tècnic tricolor, Beto Company, va apuntar que “tornar a jugar sempre va bé i si ho podem fer cada dos o tres dies, fantàstic. A més, jugar ens servirà per anar millorant”. Tot i això, l’entrenador vallenc de l’FC Andorra no amaga que “no podem ser il·lusos i la lliga és la nostra prioritat, tot i que som l’FC Andorra i volem guanyar també contra el Nàstic”. A més, va revelar que el nou reforç, Oriol Busquets, ja podria jugar uns minuts el partit d’avui. “Ens anirà molt bé per ajudar a ordenar l’equip. És un jugador de l’estil que volem amb una capacitat tècnica elevadíssima.”