Busquets arriba “amb molta il·lusió” a l’Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer fitxatge en el mercat d’hivern de l’FC Andorra, Oriol Busquets, ja fa un parell de dies que segueix la dinàmica de grup i ahir va ser presentat oficialment. El migcampista, format a les categories inferiors del Barça, arriba com a peça bàsica a la pissarra tricolor a l’hora de recuperar i ser fidel al 4-3-3 i, en aquest sentit, el nou futbolista tricolor va explicar que “vinc a aportar el que sé de l’estil que sempre he mamat, el que he jugat des de petit i en el qual crec. A més, puc ajudar a donar estabilitat i ritme a l’equip i, sobretot, estic a disposició de tot el que se’m demani”.