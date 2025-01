Arumí abandona l'FC Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra i Joel Arumí han arribat a un acord per rescindir el seu contracte, segons ha informat el club. El lateral català va arribar a l'estiu a l'entitat tricolor procedent del filial de l'Atlètic de Madrid, i en aquests mesos ha jugat tot just vuit partits oficials, set de Primera RFEF i un de Copa del Rei amb 247 minuts sobre la gespa. El defensa ha signat per l'Hèrcules de l'altre grup de Primera Federació.

El club ha volgut agrair-li la seva professionalitat, a més de desitjar-li sort de cara al futur.