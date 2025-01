Tres medalles d'or en l'estrena del Trofeu Borrufa

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera jornada de la 33a edició del Trofeu Borrufa va facturar fins a quatre medalles per a la delegació andorrana. Tres d’or, les que es van penjar Max Black i Etna Pou a l’eslàlom sub 16, que va acollir la pista de la Portella del Mig, i Aitor Corbalain en el sub 14 a la pista les Canals, i la de plata que va aconseguir Mia Pintado en el gegant sub 14. Al present Borrufa, que es completarà dijous vinent, hi participen 250 corredors provinents de fins a 23 països.