Reforçar les coses positives, la línia a seguir pel MoraBanc

La setena derrota consecutiva, la primera amb Joan Plaza a la banqueta, comença a ofegar un MoraBanc que a Saragossa va tornar a ser víctima de les mateixes errades. El nou tècnic ja va avisar que en pocs dies no es veuria cap canvi radical ni es produiria cap miracle, però es vol agafar a les situacions positives que es van veure al Príncipe Felipe, sobretot al primer quart, per veure el futur amb cert optimisme: “Hi va haver moments que vam jugar amb certa fluïdesa, amb ordre defensiu, però vam anar perdent eficàcia a mesura que avançava el partit.” La sagnia de les pèrdues, la poca traça en el rebot defensiu i els pobres percentatges de tir segueixen sent els problemes principals a resoldre per l’equip tricolor, que es troba amb el mateix balanç que el Coviran Granada, equip que marca el descens, amb cinc victòries i 13 derrotes i només una per sobre del cuer, el Leyma Corunya. Dissabte a les 20.45 h, un València Basket, segon classificat i en un moment de forma esplèndid, visita el Pavelló Toni Martí.