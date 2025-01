Quilòmetres solidaris

El gestor de Viatges Emocions i monitor esportiu, Toni Domínguez, impulsa per tercer any consecutiu el repte d’anar en bicicleta des d’Andorra la Vella fins a Santiago de Compostel·la. Nou etapes –la més llarga és de 193 quilòmetres de Burgos a Lleó–, 1.330 quilòmetres, 19.081 metres de desnivell positiu, 13 ports i més d’una desena de ciclistes per cobrir l’aventura que sortirà el 30 d’agost del Parc Central i que arribarà el 8 de setembre a la plaça de l’Obradoiro de la capital gallega.

La ruta té sempre un rerefons solidari. A la primera edició tota la recaptació es va destinar a l’associació Asdent, destinada a investigar la malaltia de Dent, i enguany serà Cooperand, l’organisme que fa 20 anys que treballa en projectes humanitaris per millorar la vida de la població més vulnerable, infància i dones, i que rebrà una quantitat econòmica aportada per MoraBanc. La ruta guiada consta de nou etapes, amb tres jornades grans –etapes reina–, segueix diversos trams del camí de Santiago i en l’edició del 2025 presentarà els habituals segments d’etapa catalans, aragonesos i francesos, part de recorregut del camí sanabrès. Serà a la setena i vuitena etapa, amb arribada a la Pobla de Sanabria procedent de Lleó i la sortida des de la mateixa població amb destí Ourense. “No és una carrera competitiva, no hi ha premis ni res semblant i és, simplement, un repte esportiu i personal”, ha defensat sempre Domínguez, que el 2006 va fer per primer cop la mateixa ruta i va cobrir els quilòmetres des d’Andorra fins a Santiago de Compostel·la a sobre de la bicicleta. A més, el gestor i monitor espera poder celebrar el repte cada any.

LÍMIT DE PARTICIPANTS

Els ciclistes es repartiran en tres o quatre grupets, depenent del nivell, i estaran acompanyats per un xofer, que conduirà una furgoneta que els acompanyarà per si es necessita assistència i per transportar el material. “La idea és sortir a pedalar a les set del matí, perquè seran moltes hores amb el sol donant al cap de ple i tampoc no és bo”, apunta Domínguez. L’impulsor del repte recorda que “estem obligats a posar un límit de participants per temes de seguretat a la carretera” i ja l’any passat es va haver de tancar amb 14 ciclistes. En qualsevol cas, qui estigui interessat té fins a l’11 d’abril per afegir-s’hi.