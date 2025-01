Beto Company considera que l’FC Andorra encara és “a temps de tot”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i la derrota de diumenge al camp de la Ponferradina, el tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, considera que “encara som a temps de tot”. Els tricolors van acabar la jornada més a prop del descens (quatre punts) que del play-off (cinc punts), però, tot i això, va afirmar que “hem de seguir millorant, agafar una bona dinàmica i insistint, perquè tinc la sensació que encara som a temps de tot”. A més, sobre el canvi de l’equip va destacar que “havíem de recuperar la identitat que el club ha tingut i que va portar-lo al futbol professional”. Per últim, sobre el seu futur, Company va assenyalar que “mentre no em diguin el contrari, jo estaré a la banqueta i allà on em diguin”.