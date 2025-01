Andorra aconsegueix un or, dues plates i un bronze al Borrufa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra continua collint grans resultats al Trofeu Borrufa, que ha celebrat la segona jornada a Ordino Arcalís, amb la consecució d'un or i dues plates més, que se sumen a les obtingudes a la primera jornada. Max Black continua de dolç i, com fes ahir, ha tornat a pujar a dalt de tot del podi en la prova de gegant masculí U16, amb un temps total de 1'49''10. Al podi l'ha acompanyat l'andorrà Alex Comellas, que ha sumat una nova medalla per a la delegació del Principat, amb un registre d'1'50''65. Arnau Escabrós ha sumat un podi per Andorra, amb una quarta posició.

En la modalitat d'eslàlom U14, també hi ha hagut alegria pels esquiadors andorrans. Pel que fa a la categoria masculina Thomas Breitfuss ha obtingut una medalla de plata, quedant-se a 1.13 segons de la primera posició. En categoria femenina, Paula Ledesma ha tancat el podi a 2.24 segons del liderat.