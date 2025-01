Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El CV Encamp no va disputar el seu partit de l’última jornada de la primera fase de Tercera Catalana després que el seu rival, el Gavà B, no es presentés. Per altra banda, el CV Andorra va perdre 3-1 davant del Sant Quirze. Les encampadanes acabaran segones a la lliga i les andorranes terceres, i totes dues lluitaran per l’ascens.