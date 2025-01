L'FC Andorra perd davant de la Ponferradina (1-0)

Publicat per Marc Basco Ponferrada -enviat especial- Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va perdre per 1-0 davant de la Ponferradina i allarga així el seu mal moment amb la tercera derrota consecutiva. Mal moment, però de resultats, perquè la realitat és que els tricolors van fer ahir un pas endavant especialment en una segona meitat en què van merèixer molt més per marxar, com a mínim, amb un empat d’El Toralín. De fet, si no es va complir aquella dita d’entrenador nou victòria segura a l’estrena de Beto Company va ser bàsicament perquè l’equip va fer una primera part força justeta, i perquè tot i el canvi a la banqueta, al davant es van mantenir els problemes alarmants amb la falta de gol. El que no té l’FC Andorra és temps, però els darrers 45 minuts d’ahir van demostrar que aquest equip té qualitat i que és capaç de fer molt més del que ha vingut fent últimament. Però el futbol no espera ningú, i com va dir el tècnic tricolor, “no crec que hi hagi justícia o injústicia, sinó que hi ha gols”, i els gols, o els no-gols, són una de les principals mancances d’aquests tricolors. La part bona, sí és que n’hi ha, és que la diferència amb el play-off va augmentar només en un punt, i la cinquena posició queda ara a cinc punts a l’espera dels partits ajornats ahir pel temporal a Galícia.

L’entrada tricolor al partit no va ser gens bona, amb algunes imprecisions en sortida de pilota, i sense ser capaços de generar gaire cosa en atac més enllà d’alguna arribada tímida. A més a més, els de Beto tampoc van mostrar-se especialment contundents en defensa, i així va arribar l’1-0 que acabaria sent definitiu després que el lateral Lancho rematés tot sol al segon pal després d’una centrada des de l’esquerra. L’FC Andorra estava mig estabornit fins que a l’afegit va tenir-ne un parell amb tirs d’Almpanis i Alende.

Però la reacció de veritat va arribar ja des del xiulet inicial de la segona meitat, en què els tricolors van transformar-se de cap a peus mostrant per moments un futbol més similar al del primer any d’Eder Sarabia a Segona, amb un futbol dinàmic, movent la pilota de costat a costat, i generant més ocasions en 45 minuts que en molts dels enfrontaments de les últimes temporades. Però tot i provar-ho d’una i altra manera, la pilota no va entrar, i tot i la millora i la nova cara de l’Andorra, el resultat va acabar sent el mateix.

Ara, setmana doble, dimecres a Tarragona a la Copa Catalunya, i diumenge rebent l’Ourense.

DESTACATS

Bomba

KAISER

Va començar l’any amb poc protagonisme, però ja fa setmanes que és el millor central que té l’FC Andorra actualment.

Iván Rodríguez

ATREVIT

Va ser suplent però va entrar d’hora per la lesió de Martí Vilà i va tornar a ser incissiu per la banda i descarat en atac.

Lautaro

PENCAIRE

No va tenir la recompensa del gol com altres dies, però va tornar a treballar i deixar-hi la pell per l’equip.