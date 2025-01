Irineu Esteve acaba en 16a posició a Engadin

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Irineu Esteve segueix en un bon moment de forma i ahir va finalitzar en 16a posició a la cursa de 20 quilòmetres lliures en mass start de la Copa del Món d’Engadin, a Suïssa, un resultat que li permet situar-se 24è a la general de la Copa del Món, i 18è a la general de distància. Com és habitual, l’esquiador de la FAE va anar de menys a més, i després d’estar al voltant de la 30a posició als primers parcials, va anar progressant fins a creuar la línia de meta 16è amb un temps de 53’41”5, a 38”7 del vencedor, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, i a tot just deu segons d’entrar al Top-10.

Després de la cursa, Esteve va assenyalar que “hem pogut remuntar diverses posicions, ja que hem sortit bastant malament” i va afegir que “estem contents perquè estem en forma, tot i no trobar-nos del tot bé durant la setmana”. La Copa del Món es trasllada aquest cap de setmana a Cogne (Itàlia) on Esteve disputarà els 10 quilòmetres lliures amb sortida per intervals.

Pel que fa a l’esquí alpí, Cande Moreno va acabar en 37a posició al supergegant de Garmisch-Partenkirchen. L’esquiadora arrencava amb el dorsal 48 de 49 participants, i va finalitzar amb un temps d’1’18”28, a 3”37 de la vencedora, la suïssa Lara Gut-Behrami. A més, va quedar-se a sis dècimes del 30è lloc que li hauria donat els seus primers punts en el retorn a la Copa del Món.