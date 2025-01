Espanya domina els relleus mixtos de la Comapedrosa Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip espanyol format per Oriol Cardona i Ana Alonso va dominar els relleus mixtos de la Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra disputada a Pal, a l’imposar-se als gals Emily Harrop i Pablo Giner i als suïssos Marianne Fatton i Robin Bussard. L’equip nacional format per Oriol Olm i Lea Ancion van quedar-se a tocar de l’accés a la final A (entraven els 12 primers i van ser 13ens), i a la final B van haver de conformar-se amb la 8a posició. Tot i el canvi d’escenari i el trasllat de la competició a Pal, l’organització va fer una valoració positiva de l’esdeveniment que encetava la classificació per als Jocs Olímpics d’hivern del 2026.