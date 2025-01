Els defectes habituals deixen el MoraBanc sense opció

Era el Príncipe Felipe de Saragossa un territori amable a les darreres temporades. La visita el curs passat va revitalitzar Natxo Lezkano després de vuit derrotes consecutives, una esperança que, enguany, es va començar a esvair a l’entretemps amb un MoraBanc sense expiar pecats i repetint el mateix patró d’errades, de carències que són cicatrius obertes. 17 pèrdues de pilota, amb el tir girat d’esquena i sense trobar el rebot defensiu, al Saragossa li va arribar moure’s a batzegades per superar l’equip tricolor, amb Plaza, però amb tics del passat més immediat (86-75).

La posada en escena va mostrar un MoraBanc famèlic, amb un 2 a 9 de sortida i assecant el Saragossa en l’anotació gairebé els primers quatre minuts. La seriositat defensiva dels tricolors no va anar acompanyada de l’efectivitat en atac i aprofitant la poca efectivitat en el tir exterior –1 de 7 en triples–, el grup de Fisac va col·locar aviat l’alè al clatell (14-16). Després de la primera aturada Doumbouya, tot i la seva tirada a fer la guerra pel seu compte, es va arremangar i amb un bingo psicològic va retornar el coixí als de Plaza (20-28) que es mostraven més efectius a l’hora de precintar el rebot. La lectura de ficar més mans i ser més agressius al darrere la va saber fer el MoraBanc, afegint a l’equació més precisió a l’hora de rotar la pilota, tot plegat per posar les bases del control de la situació. Però es van ensorrar aquestes bases en un tancar i obrir d’ulls, el que va necessitar el Saragossa per castigar amb un parcial de 9 a 0 i obligar Plaza a refredar el context (31-30). Un repuntament, el de l’equip aragonès amb el dictat de Yusta, que va semblar desordenar el MoraBanc, que rumiava agrair la treva després d’encaixar un 14 a 0 que posava a prova la seva psicologia (36-30) a falta de vuit segons. Una espurna de temps suficient per un tir lliure de Doumbouya i un triple estratosfèric d’Evans, des d’Andorra i sobre la botzina, per marxar a vestidors amb una sensació impensable un sospir abans (36-34). Tot i l’adrenalina recollida, el descans no va corregir els que eren pitjors apartats del MoraBanc i l’equip va seguir d’esquena als percentatges de tir, no va trobar el rebot i va patir pèrdues de pilota que el Saragossa va saber aprofitar amb Bell-Haynes i Yusta (59-52). En el seu intent de no descavalcar del partit, els tricolors van saber millorar la circulació i generar més tirs alliberats, un fet que va permetre a l’equip de Plaza sostenir-se fins que el rebot defensiu va tornar a resultar terminal amb dos triples –Spissu i Dubljevic– i un altre d’AJ Slaughter que aplanaven ja la ruta per al Saragossa.