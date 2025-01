La redempció comença a Ponferrada

L’FC Andorra es troba davant un desafiament majúscul en la seva visita a El Toralín (12.00 h) per enfrontar-se a la Ponferradina. Després de quatre mesos sense conèixer la victòria lluny de l’Estadi Nacional i amb dues derrotes consecutives que l’han fet descavalcar dels llocs de play-off, l’equip tricolor buscarà avui redreçar el rumb sota la batuta del nou tècnic, Beto Company, que s’estrena al capdavant de l’equip després de la destitució de Ferran Costa.

En la que va ser tota una declaració d’intencions, l’entrenador tricolor va explicar que “l’FC Andorra té una identitat marcada i aquesta és la que hem de recuperar. Aquest equip és conegut per la seva valentia, per ser combinatiu, agressiu i atrevit en atac. Aquesta és la nostra identitat i hem de tornar-hi. Ningú ens pot desviar d’aquest camí”. No obstant això, la tasca no serà senzilla. La Ponferradina, situada en la segona posició de la classificació, es presenta com un rival formidable i, sobretot a El Toralín, com un bloc sòlid i molt fiable. “És un molt bon equip, una de les millors plantilles de la categoria i que ja ens van demostrar el seu potencial aquí, sobretot a la primera part, on ens van sotmetre”, va apuntar Company, que va assegurar que “no tinc cap línia vermella. Aquí només hi ha rendiment i si rendeixes, estàs dins; si no, estàs fora. Depèn dels jugadors, no de mi”. En aquest sentit, Beto va reconèixer que “els jugadors han fet un pas endavant pel que fa a responsabilitat. Els veig identificats i compromesos i això és la millor garantia per competir bé”. Per al nou tècnic, després de la destitució de Costa, el club ha demostrat maduresa, responsabilitat i professionalitat i cap entrenador del món sap fins on i fins quan estarà. Ara només importa ser competitius i buscar els tres punts”. L’FC Andorra viatja a Ponferrada amb tota la plantilla, a excepció dels lesionats Alberto Solís i Erik Moran i el nou fitxatge Oriol Busquets, amb la prioritat de recuperar la seva essència i abraçar amb determinació el full de ruta habitual.