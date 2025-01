El MoraBanc encaixa la setena derrota consecutiva (86-75)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha perdut a Saragossa en el debut a la banqueta de Joan Plaza i exhibint les mateixes carències i mostrant-se perdut en aspectes on ha estat sospitós habitual. 17 pèrdues de pilota, desancertat en el tir i donant massa facilitats al rival pel rebot defensiu van resultar terminals per a l'equip tricolor i ben agraides per a un Saragossa al què li va arribar amb moure's a batzegades. Jerrick Harding i Doumbouya, tot i mostrar-se lluny del seu nivell, van ser els millors en el bàndol tricolor amb 12 punts. Plaza ha explicat que "no espoden fer regals així al rival" i va lamentar el fet que "les pèrdues de pilota i el rebot ofensiu estan sent una xacra per a nosaltres aquesta temporada". La propera jornada, dissabte a les 20.45h, el València Basket visitarà el Pavelló Toni Martí.

FITXA TÈCNICA

CASADEMONT SARAGOSSA, 86: Bell-Haynes (20), Joaquín Rodríguez (2), Yusta (18), Sulejmanovic (12), Bango (6) -cinc inicial- Spissu (8), Slaughter (8), Miguel González (-), Mencía (4), Jaime Fernández (-) y Dubljevic (8).

MORABANC ANDORRA, 75: Harding (12), Shannon Evans (8), Ortega (7), Doumbouya (12), Dos Anjos (6) -cinc inicial- Rafa Luz (6), Llovet (-), Okoye (5), Ferrán Bassas (-), Kuric (11) y Lammers (8).

PARCIALS: 14-16 (10’); 36-34 (20’); 59-52 (30’), 86-75 (40’)

ÀRBITRES: Emilio Pérez, Sergio Manuel i Alberto Baena.

ELIMINATS: No n’hi va haver.

PISTA: Pavelló Príncipe Felipe, amb 6.912 espectadors.