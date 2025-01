Max Palmitjavila guanya l’esprint de la Copa del Món juvenil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Max Palmitjavila va protagonitzar el millor resultat del que portem de curs per a la FAM amb el triomf en la cursa esprint de la Copa del Món juvenil que es disputa a Forni di Sopra, a Itàlia. L’andorrà va ser segon a la ronda classificatòria i es va imposar també tant als quarts de final com a les semifinals. A la final va marcar un temps de 2’29”, 5”09 menys que el segon classificat, el suís Theo Voutaz. L’italià Umberto Ferrazza va completar el podi. Palmitjavila es va mostrar molt satisfet amb la victòria: “He fet bons canvis i he arribat amb els de davant al tram a peu. L’italià ha tingut un problema tècnic abans de la última transició i ho he pogut aprofitar també”.