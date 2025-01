El matx d'avui a Saragossa suposa l'inici de l'era Plaza

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els capricis del destí i del calendari han volgut que, allà on el MoraBanc es va revitalitzar la temporada passada després de vuit derrotes consecutives, l’equip tricolor estreni entrenador –Joan Plaza– i torni a tenir la imperiosa necessitat d’una sacsejada i una victòria en forma de reset. Torna el MoraBanc a trepitjar el Príncipe Felipe (12.30 h) amb urgències davant el Casademont Saragossa –aquest cop arrossegant una seqüència de sis desfetes consecutives– i amb la intenció de gestionar una situació que més d’un signaria calcar-la a la del curs passat: guanyar l’equip de Porfi Fisac i lligar tres triomfs consecutius. Més enllà de no negociar res, a curt termini el nou tècnic tricolor, Joan Plaza, ha aterrat amb la intenció de ser continuista en certs aspectes del joc: “L’experiència em diu que no pots entrar com un bou en uns encants en un equip a què arribes a mitja temporada ni trencant amb tot”, va explicar l’entrenador català, que va reconèixer que “hi ha coses que es feien bé i s’han de mantenir i d’altres que cal matisar i que requeriran temps”. L’entrenador barceloní va destacar que “evidentment, en tant poc temps no espero miracles ni canvis, però sí que espero una bona predisposició i que es noti a la pista qui necessita més aquesta victòria”. Tot i això, en cas de derrota, donaria el partit per bo sempre que “es faci un pas endavant en la línia de corregir coses que sabem que s’han de millorar però, per suposat, que anem a competir i a merèixer guanyar”, va apuntar. El dia de la seva presentació, Plaza va exposar que una de les intencions era que el grup es pugués divertir jugant, més enllà d’estretors classificatòries i va insistir en aquest missatge abans de viatjar a Saragossa: “És que més enllà de la classificació, de dir que està complicat, que venen rivals difícils i tot plegat, nosaltres hem de sortir nets de cap i amb l’esperit de divertir-nos. De ser capaços de recuperar la sensació i de sortir alliberats”. Del rival, el Casademont Saragossa, Plaza va explicar que “és un equip amb molt de talent i de molts punts i això ens obligarà a oferir la nostra millor versió. No la millor versió del nou entrenador, sinó la de ser fidel a unes estadístiques que ens han demostrat que quan les han complert l’equip ha guanyat”. Finalment el tècnic tricolor va posar l’accent en la importància de no oferir diferents versions durant el partit, sinó només una i competitiva a tots els nivells”.