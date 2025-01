L'FC Andorra mereix més però cau a Ponferrada (1-0)

Publicat per Marc Basco Ponferradina -enviat especial- Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha patit la tercera derrota consecutiva després de caure per 1-0 davant de la Ponferradina en un duel en què ha anat de menys a més i on ha merescut no marxar sense res d’El Toralín. Després d’una primera meitat justeta, els tricolors han fet un pas endavant a la represa ja des del primer minut, però no s’han arribat a mostrar suficientment encertats per marcar. Més enllà de la derrota, la mala notícia del matí ha estat una nova lesió de Martí Vilà.

Els tricolors han sortit recognoscibles tot i el canvi d’entrenador, però també amb algunes imprecisions a la sortida que han provocat arribades locals, com un tir de Markel des de la frontal després d’una errada dels del Principat, o una falta directa de Yeray que ha sortit desviada. L’FC Andorra tenia pilota, però li costava molt crear perill més enllà d’un xut llunyà d’Álvaro Peña que ha marxat desviat, i el que ha acabat arribant ha estat l’1-0 obra de Lancho, que ha rematat absolutament sol al segon pal una centrada des de l’esquerra. El gol no només no ha esperonat els homes de Beto Company, si no que encara han estat punt d’encaixar el segon abans de la mitja hora de joc després d’una passada a l’espai a Andújar que Ratti ha evitat amb una gran intervenció. Les coses s’han complicat encara més amb la lesió de Martí Vilà que ha fet que el català deixés el terreny de joc passada la mitja hora, amb un FC Andorra pràcticament inoperant en atac més enllà d’alguna acció aïllada, com un tir de Lautaro que un defensa local ha enviat a córner. Però quan el descans s’olorava ja a l’afegit, els tricolors han semblat espavilar amb un parell d'accions perilloses, la primera amb una rematada d’Almpanis quan una pilota ha quedat morta a la frontal i el grec l’ha engaltat, i tot seguit amb un tir perillós d’Alende amb què s’ha arribat al descans.

A la represa, les primeres opcions han estat tricolors amb un parell de centrades de Clemente, una primera que Luismi no ha pogut rematar, i una altra que ha acabat amb un cop de cap de Lautaro sortint fora per poc. Però la més clara ha estat amb un tir llunyà d’Ivan Rodríguez que s’ha enverinat després de tocar en un defensa i que ha obligat a lluir-se a Prieto per evitar l’empat. Els imponderables tampoc ajudaven, com en un possible penal per mans que va demanar l’equip tricolor, i que l’àrbitre no va xiular, però la realitat és que els homes de Beto han fet una passa endavant a la segona meitat en busca de l’empat que ha obligat a la Ponferradina a treure aigua de la barca mentre l’FC Andorra anava fallant ocasions, com un u contra u de Lauti que Prieto ha tret amb el peu. La bona arrencada tricolor semblava que s’anava diluint i la Ponfe anava apropant-se en busca de la sentència, tot i que Ratti ha evitat un parell de bones opcions locals, però l’FC Andorra seguia generant també ocasions, com una rematada d’Ivan Rodríguez que ha sortit massa creuada, o una altra de Cerdà que ha sortit fregant el pal. Els tricolors estaven bolcats cap al gol i deixaven espais enrere que els castellans no han pogut aprofitar, com en una contra i un u contra u de Cortés que ha creuat massa la pilota. L’FC Andorra apretava i apretava i tenia les ocasions clares, com amb un tir d’Alende que ha tret el porter in-extremis, però la pilota no ha volgut entrar i s’ha acabat consumant la setena derrota del curs (tercera seguida) que deixa a l’FC Andorra a quatre punts del play-off a falta de que es disputi la majoria de partits de la jornada.

Els tricolors rebran diumenge vinent a l’Ourense a l’Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA:

SD PONFERRADINA: Prieto; Carrique, Andújar, Ger Nóvoa, Lancho; Markel, Esquerdo, Álvaro Ramón; Yeray, Borja Valle, Mula.

FC ANDORRA: Ratti; Clemente, Bomba, Alende, Martí Vilà; Molina, Álvaro Peña, Luismi; Cerdà, Lautaro, Almpanis.

CANVIS: Cortés per Borja Valle (61’); Bustos per Mula (61’); Doué per Yeray (70’); Andoni López per Lancho (86’) -SD Ponferradina- Iván Rodríguez per Martí Vilà (37’); Álvaro M. per Almpanis (61’); Nieto per Lautaro (73’) -FC Andorra-.

GOLS: 1-0, Lancho (20’).

ÀRBITRE: Daniel Pastoriza Iglesias (Pontevedra).

TARGETES: Grogues a Andújar -SD Ponferradina-, Martí Vilà i Álvaro Peña -FC Andorra-.

ESTADI: El Toralín, amb 5.131 espectadors.