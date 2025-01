Els favorits no perdonen a la Comapedrosa Andorra

Verificat per

La Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra va donar el tret de sortida complint els pronòstics i amb els triomfs de Rémi Bonnet i Axelle Gachet-Mollaret a la Individual Race en les categories masculina i femenina, respectivament. La competició va encetar la seva 14a edició amb la prova Individual que, per primera vegada, es va disputar íntegrament al sector de Pal i la competició va tenir en Bonnet (1h12’21”) i Gachet-Mollaret (1h11’11’’) els dos clars dominadors.

El recorregut va tenir el punt d’inici al remuntador de Setúria i va passar per les pistes Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella, per les quals ambdues categories van fer quatre voltes. Amb tot, la categoria masculina arribava més amunt i van completar un desnivell total de 1.460 metres, mentre que en la categoria femenina van fer fins a 1.220 metres de desnivell. Per la seva part, els andorrans Adrià Bartumeu (1h24’50’’) i Marc Casanovas (1h29’19’’) van finalitzar en la 37a i 47a posició. Avui, prova de relleus, la primera puntuable de cara als Jocs Olímpics d’hivern del 2026 i amb la presència d’Oriol Olm i Lea Anción.