Cande Moreno signa el 38è lloc al descens de Garmisch-Partenkirchen

Un any després de la seva greu lesió de genoll, Cande Moreno es va estrenar ahir en cursa a la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya). L’andorrana, que sortia amb el dorsal 40, va finalitzar en la 38a posició amb un esquí molt sòlid. El seu crono va ser d’1’39”50, a 3”67 de la guanyadora, la italiana Federica Brignone (1’35”83), i a 1”11 de la 30a posició –la suïssa Joana Haehlen, 1.38.39– que dona accés als punts de Copa del Món. Cande va acabar a 0”52 de l’austríaca Nadine Fest, que va ser la vencedora de totes les curses de velocitat de la passada Copa d’Europa de Zauchensee, on també hi va competir l’andorrana. Avui, torn per al supergegant.