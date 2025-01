A la recerca del revulsiu

El panorama dels dos equips professionals del país es trobarà demà davant d’una coincidència poc habitual: el MoraBanc Andorra i l’FC Andorra estrenen entrenador la mateixa jornada, uns a la Lliga ACB amb Joan Plaza i els altres, a la Primera RFEF amb l’interí Albert Beto Company. Aquesta doble estrena suposa un punt d’inflexió per a ambdues institucions, que necessiten ja redreçar el rumb a les respectives competicions.

D’una banda, el MoraBanc Andorra ha confiat en l’experimentat Joan Plaza per intentar revitalitzar l’equip i allunyar-lo de la zona conflictiva de la classificació, ja que es troba amb el mateix balanç –5 victòries i 12 derrotes– que el primer equip que marca el descens, el Bàsquet Girona. El tècnic barceloní és el cinquè que agafa la banqueta del MoraBanc a l’etapa post Peñarroya i en aquests anys, el relleu ha estat sinònim de bones notícies, almenys a l’hora de fer bona la típica dita d’entrenador nou, victòria assegurada. Ibon Navarro va ser l’entrenador de la nova etapa, la temporada 2018-2019, i el MoraBanc va superar l’UCAM Múrcia (78-76) a la primera jornada, in extremis i gràcies a una cistella d’Stevic quan faltaven dos segons. El camí de Navarro com a tricolor va finalitzar ara fa tres anys i David Eudal va agafar el testimoni amb un sorprenent triomf davant el Reial Madrid al WiZink Center (83-88). Una tortuosa etapa de només tres mesos que va acabar amb l’arribada d’Òscar Quintana, que també es va estrenar amb victòria, agònica i amb remuntada inclosa a les espatlles de Paulí, davant el Burgos (73-71). La temporada va acabar amb el descens a la LEB Or i amb l’aterratge de Natxo Lezkano que, efectivament, es va estrenar amb triomf a la pista del TAU Castelló (73-81). Ara, Joan Plaza vol seguir la mateixa seqüència.

‘Beto’ Company s’estrena com a tècnic tricolor.FC ANDORRA

RECUPERAR LA IDENTITAT

Paral·lelament, l’FC Andorra ha escollit Beto Company, fins ara segon tècnic amb Ferran Costa, com a principal responsable –també Carles Manso roman a l’staff– del conjunt tricolor. Beto té ara la missió de recuperar la identitat i l’ADN de l’equip, amb la mirada fixa en l’enfrontament que tindrà lloc demà a Ponferrada. El tècnic vallenc és el cinquè entrenador de l’era Piqué al club i cada relleu també ha resultat sempre positiu en el partit següent al canvi. Gabri va encetar l’etapa moderna de l’FC Andorra i va ser destituït el febrer del 2020, moment en què va arribar Nacho Castro, que es va estrenar amb un empat al Rico Pérez d’Alacant contra l’Hèrcules (1-1). L’entrenador asturià va ser destituït fa quatre anys quan l’equip era segon per deixar espai a l’arribada d’Eder Sarabia, actual tècnic de l’Elx. El bilbaí va estar més de tres anys a la banqueta tricolor, amb l’ascens a la Segona Divisió inclòs, i va debutar amb triomf al camp de l’Espanyol B (1-2), mentre que el seu successor, Ferran Costa, també va poder assaborir una victòria en el seu primer dia com a responsable de l’FC Andorra. Va ser al Nuevo Pepico Amat, fa nou mesos, davant l’Eldenc per 0 a 2.