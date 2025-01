Oriol Busquets, primer reforç d’hivern per a l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Busquets és el primer fitxatge de l’FC Andorra de cara a la segona part de la temporada, una incorporació que el club va fer ahir oficial. El migcampista català, que ha quedat desvinculat de l’Arouca portuguès, l’últim equip, arriba lliure a l’entitat tricolor i signa per a la resta de la temporada amb opció d’un any més. Busquets, de 26 anys acabats de fer, és un migcampista posicional format a les categories inferiors de l’FC Barcelona però amb experiència també a l’estranger. El futbolista guixolenc va estar 14 temporades a les categories inferiors del club blaugrana fins arribar a debutar amb el primer equip en un partit de Copa contra el Múrcia el novembre de 2017, amb Ernesto Valverde a la banqueta. Aquell curs, amb 18 anys, va ser un jugador important amb el filial a Segona Divisió, així com la temporada següent a Primera RFEF. Va jugar un any al Twente holandès, en qualitat de cedit, i també ha passat per la lliga francesa, a les files del Clermont Foot. Uri arribarà a Andorra dilluns i dimarts ja s’entrenarà amb l’equip.