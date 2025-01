Publicat per Redacció El Prat Verificat per Creat: Actualitzat:

Eudald Teulé participarà en sis proves del circuit nòrdic ECCO Tour la primera part de la temporada. La primera de les cites, puntuables per al rànquing mundial, serà el 23 de febrer i esdevé una gran oportunitat per a l’andorrà per escalar posicions en l’àmbit internacional.