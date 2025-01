Plaza aterra al MoraBanc “per liar-la”

Amb cap intenció de “vendre fum”, però amb la voluntat i les idees molt clares, Joan Plaza va dirigir ahir el primer entrenament i va ser presentat oficialment com a nou entrenador del MoraBanc Andorra. El tècnic català, de 61 anys, ha signat per a la resta d’aquesta temporada més una altra i aterra al club tricolor “carregat d’energia i d’il·lusió”, i disposat a fer-la grossa. “Vinc a liar-la, positivament, és clar, i a gaudir. És un repte venir a Andorra i en tinc moltes ganes”, va etzibar, encara sense gaire temps a pair la nova situació. Plaza va deixar clar que “no hi ha varetes màgiques en aquests casos per canviar les dinàmiques de la nit al dia. El que segur que hi ha és molta feina i energia”, i va afegir que l’equip està prou ben estructurat per mantenir tot allò que estava fent bé i corregir els matisos que l’han portat a patir una dinàmica de sis derrotes consecutives. “La plantilla assumeix la realitat que hi ha i és conscient de la situació i per on s’ha de començar a posar fil a l’agulla. De vegades els equips entren en dinàmiques que no es poden controlar. He vist un grup fresc, amb ganes d’escoltar, amb jugadors que he entrenat, que m’han fet mal com a rivals i amb altres que he volgut fitxar i m’han dit que no”, va explicar Plaza.

“No hi ha varetes màgiques. Seria una estupidesa i un suïcidi voler fer un canvi radical”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc





Per part seva, el director general del MoraBanc, Francesc Solana, es va mostrar molt il·lusionat davant d’aquesta nova etapa del club i va explicar que iniciar-la “amb un entrenador del prestigi, del currículum i de la talla de Joan Plaza és un pas molt important que fem com a club”. El dirigent tricolor, que va agrair la tasca feta per Natxo Lezkano, va apuntar, però, que “la dinàmica de resultats i del que estava passant en el joc no ens anava bé i com que hi som per prendre decisions vam decidir iniciar un nou camí amb Plaza”. Solana va apuntar que la del tècnic català “era l’opció principal i més desitjada en el moment que vam decidir que havíem de prescindir de Natxo Lezkano per poder capgirar la situació”.

“L’equip està ben fet i estic content, tot i que també podria ser Brad Pitt i no ho soc”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

SENSE FITXATGES

L’entrenador barceloní va reconèixer que el seu compromís és “millorar els números amb els jugadors que tinc” i que “vinc sense cap promesa d’haver d’incorporar ningú”. Així, tot i que mai es pot acabar de tancar la porta, de moment el tècnic treballarà amb la rotació actual de 13 jugadors, 12 més el lesionat Chougkaz. En aquest sentit, però, el director general del club, Francesc Solana, sí que va reconèixer que un cop Rafa Luz i l’ala-pivot grec estiguin el cent per cent incorporats i tota la plantilla estigui sana “estarem oberts a analitzar el mercat”. Plaza va insistir que la plantilla està ben estructurada i que és un equip ben fet, però que “jo també podria ser Brad Pitt i no ho soc. Soc el que soc i hem de ser conscients de les limitacions que tenim i on som, però el que ens diuen els números és que és un equip que pot estar més a dalt i el que volem és que vagi creixent i arribi al seu topall”.

“Vull que el pavelló torni a ser un petit infern i que els rivals sàpiguen que aquí patiran”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Demà farà un any que va tenir la darrera experiència en una banqueta –va ser destituït de l’AEK Atenes– i fa més de tres que no n’ocupava cap al bàsquet espanyol, temps prou important perquè Plaza ho trobés molt a faltar. Tot i això, va deixar clar que “no he esperat l’oferta des del sofà de casa. Soc molt proactiu, he viatjat, he vist mètodes d’entrenament i he vist molt bàsquet. És la meva vida”. Plaza, finalment, va subratllar que una de les prioritats en aquesta nova etapa és que el Pavelló Toni Martí torni a ser “un petit infern i que els rivals vinguin a Andorra sabent que els tocarà patir”. A més, va remarcar que “l’equip ha de divertir-se jugant, minimitzar les pèrdues, no encaixar sempre 91 punts i saber abaixar el cul. Venir aquí a fer un canvi radical seria una estupidesa i gairebé un suïcidi, però que ningú tingui cap dubte que els jugadors competiran com a cabrons”. El primer repte, diumenge al Príncipe Felipe (12.30 h) amb la visita al Casademont Saragossa.

PERFIL

JOAN PLAZA

61 anys. Entrenador. 457 partits ACB

Joan Plaza exhibeix una àmplia trajectòria a la Lliga ACB, en què ha dirigit tres equips, Reial Madrid –amb qui va ser campió de lliga–, Betis (en una primera època com a Cajasol) i Unicaja, en 14 temporades. La seva última experiència va ser a Grècia com a entrenador de l’AEK d’Atenes, des de l’inici de la temporada 2023-2024 fins al gener, quan va acabar sent destituït.