L'FC Andorra fitxa a Oriol Busquets

L'FC Andorra ha fet oficial la incorporació del migcampista Oriol Busquets. El català, provinent del club portuguès Arouca, arriba al Principat lliure i signa pel que resta de temporada amb opció d'un any més. Busquets, de 26 anys, es va formar a les categories inferiors del Barça, on va militar durant 14 temporades i va arribar a debutar amb el primer equip en un partit de Copa del Rei contra el Múrcia el 2017. El migcampista també va jugar un any al Twente holandès i al Clermont francès.