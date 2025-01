Amb la Comapedrosa en el punt de mira

La Copa del Món d’esquí de muntanya, la Comapedrosa Andorra, arriba demà amb el recent canvi d’escenari i el trasllat al sector de Pal per les condicions de la neu com a rerefons. La competició arrencarà amb la Individual Race, que tindrà un desnivell de 1.460 metres per als homes i de 1.220 metres per a les dones, amb l’àrea de sortida instal·lada al remuntador de Setúria i un recorregut que també passarà per les pistes de l’Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella.

“Clar que és realista pensar que ens podem classificar per als Jocs. Estem picant pedra per assolir-ho”

Oriol Olm, Esquiador de la FAM





“L’objectiu és la final A, però el que hem de fer, sobretot, és gaudir. Estem ben preparats”

Lea Anción, Esquiadora de la FAM





“Vull seguir buscant l’adaptació pel canvi de nivell i de categoria. Fa molta il·lusió córrer a casa”

Marc Casanovas, Esquiador de la FAM



“Vull acabar la cursa i estar satisfet perquè ho he donat tot. Top 30 seria un bon resultat”

Adrià Bartumeu, Esquiador de la FAM





Els dos representant andorrans seran Adrià Bartumeu i Marc Casanovas, que tenen marcat en vermell la prova per ser “la de casa”. Bartumeu va explicar que “m’agradaria acabar i estar satisfet del que he fet i saber que ho he donat tot. Encara no sabem quants corredors hi haurà, però intentaré lluitar entre la 30a i 35a posició, que crec que seria un molt bon resultat”. Per part seva, Casanovas va subratllar que “vull seguir buscant l’adaptació d’aquest canvi de nivell que m’he trobat al canvi de categoria i sempre fa il·lusió córrer a casa. És una individual una mica atípica, ja que per la falta de neu hem hagut de fer aquest circuit, però penso que puc fer un bon paper i intentar donar el millor que pugui de mi mateix”. Diumenge serà el torn de la prova de relleus mixtos, la novetat de la Comapedrosa Andorra d’aquest any, sacrificant la vertical i afavorint que serà una disciplina olímpica per a Milà-Cortina d’Ampezzo el 2026. Pel que fa al recorregut, serà a la zona de la Font Roja i Setúria, i els participants hi hauran de fer un total de quatre voltes, dues cada rellevista. La parella formada per Oriol Olm i Lea Anción serà la representació tricolor, que afronta la competició amb el repte d’abraçar punts de cara a la classificació olímpica. “L’objectiu és la final A. Amb la Lea ens coneixem ja de fa un temps i al juliol vam fer un bon Mundial i l’any passat a l’última cita a Copa del Món vam passar a la final A. Per tant, sabem situar-nos una mica i tot i que siguin els primers de la temporada i que no sabem com estaran els altres equips per a nosaltres no hi ha límit”, va exposar Olm. Ancion va recollir el testimoni i va explicar que “el primer que hem de fer és gaudir del que fem, dels entrenaments. Si tenim un bon resultat seria espectacular i si no, no passa res. Encara estem aquí aprenent i ben preparats”. Per a Olm “és clar que és realista pensar que ens podem classificar per als Jocs. Al final lluitem per això i si no es prova, no ho podrem saber i estem picant pedra per assolir-ho”.