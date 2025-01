El vestidor de l’Andorra, “dolgut” per la situació

El vestidor de l’FC Andorra va mostrar-se “dolgut” per la situació per la qual passa l’entitat amb la destitució de Ferran Costa. Així ho va indicar ahir el capità, Nico Ratti, que va assenyalar que “estem dolguts per la situació, al final a ningú li agrada viure aquestes coses”, a més d’afegir que “òbviament el Ferran és un gran entrenador i una excel·lent persona., però quan les dinàmiques no van bé et porten a prendre aquestes decisions”. El porter, per últim, va manifestar que “per desgràcia m’ha tocat viure alguna situació així al club, però és futbol”.

Tot i que el director esportiu tricolor, Jaume Nogués, va reunir-se amb Ratti i la resta de capitans diumenge després de la derrota, el porter va explicar que “va ser per parlar de coses internes pel que fa a la plantilla i per intentar millorar i canviar la situació”, i que els jugadors van assabentar-se de l’acomiadament de Costa “quan va sortir tot”. A més, va voler exculpar del tot el ja extècnic en assegurar que “la culpa és de tots”, i va afegir que “quan et trobes en aquestes situacions els jugadors volem donar més i volem que aquestes dinàmiques no siguin tan llargues, però estem treballant ja per intentar capgirar aquesta situació”. Qüestionat sobre si la decisió de cessar Costa és encertada, Ratti va afirmar que “no és cosa dels jugadors”, a més d’afegir que “nosaltres estàvem treballant i treballem al màxim sempre, com ell, com qualsevol persona que ho vol donar tot pel club”. A més, i preguntat per com viu el vestidor la situació convulsa de les últimes setamnes, el porter va assenyalar que “hem de viure-ho amb normalitat, donant normalitat a la situació. No ens agrada viure aquest tipus de situacions que vivim ara, però bé, hem de tenir calma i readaptar-nos i intentar treballar sobre la base del que estem vivint ara mateix”.

El capità també va parlar sobre el nou tècnic, Albert Beto Company, i va assenyalar que “el coneixem, és un gran entrenador i una gran persona, igual que la gent de l’staff, que és gent molt compromesa i estem amb molta calma preparant el partit de diumenge vinent”, mentre que sobre el futur i una possible continuïtat del tècnic, va afirmar que “hem de mirar el present. Beto aquest cap de setmana portarà l’equip, o sigui que hem de tenir tranquil·litat, hem de donar el màxim, com sempre, tenir confiança en ell i a partir d’aquí el club decidirà què fer”.

Per últim, sobre el duel de diumenge a Ponferrada, va cloure que “veient la dinàmica fora de casa és evident que és un partit important, sobretot per canviar una mica de dinàmica. Sabem que costarà, però volem fer-ho el millor possible i intentar tallar aquesta mala dinàmica com abans millor”. Els tricolors provaran de tornar a guanyar a fora després de no fer-ho des del 21 de setembre, al camp del Sestao River.