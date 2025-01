Govern avança 2,1 milions de les subvencions a clubs i federacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres va aprovar ahir avançar el pagament d’una part de la subvenció per a clubs i entitats esportives amb un total de 2.154.938,31 euros. Es tracta d’una mesura que l’executiu ja va prendre també l’any passat per tal de facilitar la liquiditat de les federacions i clubs durant els primers mesos de l’any, per fer front a les despeses previstes per a les seves activitats fins que s’adjudiqui la quantitat total de l’ajuda per al 2025, prevista per al primer trimestre. L’avançament d’aquest primer pagament s’ha fet agafant com a referència la convocatòria del 2024, i s’han calculat set dotzenes parts de l’ajuda que cada entitat havia rebut llavors. L’ens que tindrà una major ajuda és la FAE, amb 670.833 euros, seguida per la Federació Andorrana de Muntanyisme, amb 155.750 euros, el MoraBanc Andorra, amb 105.000 euros, la Federació de Natació, amb 89.833 euros, i la de Rugbi, amb 88.666 euros.