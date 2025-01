La Copa del Món Comapedrosa Andorra es trasllada a Pal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra canviarà d’escenari i es traslladarà al sector de Pal per les condicions de la neu. Segons va informar l’organització de l’esdeveniment, el canvi es fa per tal de “garantir-ne el bon desenvolupament i mantenir el nivell tècnic”.

La competició arrencarà dissabte amb la cursa individual, que tindrà un desnivell de 1.460 metres per als homes i de 1.220 metres per a les dones. L’àrea de sortida quedarà instal·lada al remuntador de Setúria i el recorregut passarà també per les pistes d’Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella.

Diumenge serà el torn de la prova de relleus, la novetat de la Comapedrosa Andorra per enguany. Pel que fa al recorregut, serà a la zona de Font Roja i Setúria, i els participants hauran de fer un total de quatre voltes, dues cada rellevista.