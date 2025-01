El VPC ja coneix els rivals de la segona fase

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra ja coneix els rivals de la segona fase a la Divisió d’Honor B espanyola. Després d’haver acabat cinquens a la primera lligueta, els de Dani Raya no van poder classificar-se al grup elit per lluitar per pujar i hauran de disputar la fase de permanència en un nou grup en què s’arrossegaran els punts de la primera volta.

Així doncs, els tricolors es veuran les cares amb el CAU Rugby València, el Recoletas Salud Fénix de Saragossa, el Barcelona Universitari Club, el Toro RC, el CN Poble Nou i el CR San Roque.

Els tricolors arrencaran aquesta segona fase com a segons classificats amb 27 punts i només tindran per davant el CAU Rugby València, amb 31 punts. El format de competició serà una lligueta de tots contra tots a una solta volta. La previsió és que la lligueta arrenqui el cap de setmana del 8 i 9 de febrer, invertint els camps de joc respecte als partits de la primera fase.