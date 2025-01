Triomf d’Àlex Rius i podi de Xavier Cornella a Val Palot

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlex Rius va imposar-se al segon eslàlom FIS, celebrat a Val Palot, Itàlia, en una cursa en què Xavier Cornella també va pujar al podi amb una segona posició. Rius va fer un temps d’1’26”38, superant en 0”16 Cornella. A més, tots dos van millorar punts FIS, amb els 24,25 per a Rius i els 25,60 per a Cornella. Per la seva banda, Pirmin Estruga no va completar la cursa.