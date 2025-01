Andorra comptarà amb 61 esquiadors al Borrufa

Andorra comptarà amb una seixantena d’esquiadors a la 33a edició del Trofeu Borrufa, que es farà de dilluns a dijous de la setmana vinent a Ordino Arcalís. En concret, els 61 esquiadors tecnificats de les categories sub 14 i sub 16 prendran part en el campionat internacional de base, que tindrà la participació d’uns 250 esportistes de fins a 23 països, amb la novetat de l’estrena de Corea del Sud i la presència de nacions clàssiques al Borrufa com ara Espanya, França, la Gran Bretanya, Bèlgica, Hongria, l’Argentina, Xile, Nova Zelanda o el Canadà. Un esdeveniment que es farà en unes pistes “en plenes condicions”, segons va explicar el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet, que va afegir que “tenim millor neu que la temporada passada en aquestes dates”.

La FAE tindrà dos equips (A i B) amb sis esquiadors sub 16 i quatre sub 14, mentre que la resta de joves esportistes tecnificats també podran competir al Borrufa. El gerent de la federació, Carles Visa, va destacar que “l’objectiu no és només anar a buscar resultats, encara que això no vol dir que no lluitem per les medalles, sinó comparar com està la nostra base d’esquiadors respecte a les bases d’altres països”, a més d’agregar que “l’objectiu és intentar superar els resultats de l’edició passada”.

Més enllà de les competicions amb els gegants, eslàloms i supergegants a Ordino Arcalís i el Team Event al Canaro, el Borrufa seguirà comptant amb els habituals actes socials paral·lels, com ara la desfilada de tots els països a la plaça Major d’Ordino que dilluns obrirà oficialment l’esdeveniment, el sopar de delegacions de dimarts o la cerimònia de cloenda del dijous, que tindrà el poble d’Ordino d’epicentre.