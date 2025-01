El segon entrenador de l'Andorra pren les regnes de l'equip

La situació de Ferran Costa com a tècnic de l’FC Andorra era la crònica d’una mort anunciada, ja des de la setmana passada, especialment després de la derrota de diumenge a l’Estadi Nacional davant del Bilbao Athletic. Ahir al matí es va acabar de certificar de manera oficial la seva destitució al capdavant de la banqueta tricolor. L’entitat, almenys de moment, aposta per qui era el seu segon entrenador fins diumenge, Albert Beto Company, que havia arribat l’estiu passat al club per integrar-se al cos tècnic del català.

Tots els inputs després de la derrota de diumenge al migdia davant del filial de l’Athletic feien pressagiar que aquell seria l’últim partit de Ferran Costa a la banqueta de l’FC Andorra, però no va ser fins ahir al matí que el club va comunicar la decisió presa al tècnic de Castelldefels. Aquesta possibilitat ja havia rondat pel cap de la direcció esportiva i del consell d’administració de l’FC Andorra, però la manca d’un substitut que prengués les regnes del projecte va impedir aquesta destitució al llarg de la setmana passada. El 0 a 2 de diumenge va acabar sent l’estocada final, i ja després del matx es va veure que alguna cosa passava quan el director esportiu, Jaume Nogués, va reunir-se una bona estona amb els capitans. És evident que el culpable del mal moment pel qual passa l’equip no és únicament el ja extècnic, però el club buscava “redreçar el rumb després de la mala ratxa de resultats de les últimes setmanes”, segons va indicar en un comunicat. A més, des de l’entitat van voler “mostrar el nostre agraïment a Ferran Costa per la feina i el professionalisme mostrat durant el temps que ha estat el màxim responsable de l’equip”.

Costa va arribar a la banqueta tricolor el mes de març passat per substituir Eder Sarabia amb l’objectiu gairebé miraculós de salvar a l’equip del descens a Primera RFEF, una fita que no va poder acabar aconseguint. Aquesta temporada, l’FC Andorra partia com un dels teòrics favorits per estar a la part alta de la tercera categoria del futbol espanyol, però els tricolors mai han arribat a mostrar una regularitat que fes pensar que era possible lluitar per l’ascens directe, amb partits en què l’equip potser en mereixia més, però es veia condemnat per la falta de gol, o amb partits amb mal joc, especialment a fora. De fet, la principal condemna de Costa han estat els partits fora de casa, amb dues victòries (l’última va ser el 21 de setembre), tres empats i cinc derrotes, números que converteixen els tricolors en el 14è pitjor visitant de la categoria. En total, l’FC Andorra ha sumat 28 punts en els 20 primers partits de lliga i ocupa la desena posició a quatre punts dels llocs de play-off després de sumar set victòries, set empats i sis derrotes fins al moment.

UN RELLEU COMPLICAT

Amb Ferran Costa ja acomiadat, l’altra peça del trencaclosques era qui seria el seu substitut, i l’escollit, almenys de moment, és Albert Beto Company, que va arribar al club l’estiu passat per reforçar el cos tècnic de l’equip, i que ahir mateix ja va dirigir l’entrenament que hi havia programat a la tarda a les instal·lacions de l’Estadi Comunal. Des de l’entitat tricolor van confirmar que Company dirigirà l’equip durant el partit que ha de disputar diumenge al migdia al camp de la Ponferradina, però ara mateix és una incògnita si acabarà prenent les regnes fins al final de la temporada.

Tot apunta que el tècnic tarragoní exercirà el càrrec de manera interina mentre la direcció esportiva segueix pentinant el mercat a la recerca d’un entrenador, però tampoc es descarta que acabi completant la resta de la temporada si no s’acaba trobant una alternativa que encaixi amb el projecte, ja que, segons la normativa de la federació espanyola, l’FC Andorra només podria incorporar un entrenador que no hagi entrenat aquesta temporada, i no un que hagi estat acomiadat durant aquesta campanya. En els últims dies els tricolors ja han rebut algun no per part de possibles candidats, com el de Rubén de la Barrera, exentrenador del Deportivo o de l’Albacete, que va declinar la proposta de l’FC Andorra amb l’esperança de rebre alguna oferta d’algun club d’una categoria superior.

COPA CATALUNYA

El duel de quarts de final de la Copa Catalunya entre el Nàstic i l’FC Andorra es disputarà dimecres 29 vinent a partir de les 19.30 hores.

ALBERT 'BETO' COMPANY, 46 ANYS

Nascut a Valls fa 46 anys, Albert Beto Company va estrenar-se com a entrenador sènior al Benicarló, en el qual havia acabat la seva carrera com a futbolista. Abans, ja va fer de tècnic de diversos equips de base al llarg d’una dècada al Valls. Després de l’experiència a Castelló, Company va ser assistent al juvenil del Nàstic i va entrenar l’Amposta, el Reus B, la Pobla de Mafumet, la Rapitenca i també l’Atlètic Lleida, el seu últim club com a primer entrenador.