Mijares, a fora a la Copa d’Europa de Zell am See

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carla Mijares va quedar eliminada a la segona mànega de la Copa d’Europa d’eslàlom de Zell am See, a Suïssa. L’esquiadora havia estat 17a a la primera mànega, a 1”39 del millor temps, però a la segona baixada va quedar fora de combat. També pel que fa a l’equip femení, Íria Medina va ser 14a al gegant del Campionat de Letònia, mentre que Clàudia García no va completar el recorregut.

Pel que fa a l’equip masculí, Àlex Rius va sumar un nou podi aquesta temporada després de ser tercer a l’eslàlom FIS celebrat a Val Palot en una cursa en què Xavier Cornella va signar una setena plaça. Pirmin Estruga, en canvi, no va poder acabar la primera mànega. Per la seva banda, Bartumeu Gabriel va ser 18è al gegant del Campionat de Letònia i Marc Fernández va ser novè a l’eslàlom NJR celebrat a l’estació italiana de Folgaria, en una cursa en què Àlvar Calvo no va poder acabar.