La falta d’energia condemna el MoraBanc

El MoraBanc Andorra va tancar amb mal sabor de boca la primera volta després de la sisena derrota seguida a l’ACB i també la sisena com a local. Tot i això, el club segueix confiant en el tècnic, Natxo Lezkano, i el basc s’asseurà diumenge a la banqueta del Príncipe Felipe de Saragossa en el duel que enfrontarà els tricolors amb el Casademont Saragossa a partir de les 12.30 hores a la recerca de la sisena victòria per prendre distància amb el descens. Tot i aquesta confiança cega de l’entitat en Lezkano, el tècnic no va tenir cap problema per admetre que “hem de fer un examen de consciència i com sempre us dic, aquí el màxim responsable soc jo”, a més d’afegir que “he de collar els jugadors perquè donin més i tinguin aquell nivell d’energia que ens està faltant per respondre”. I és que precisament amb aquesta falta d’energia és com Lezkano va explicar bona part dels motius perquè l’equip perdés davant del Reial Madrid, i va afirmar que “crec que encarem els partits bé, però quan s’endureixen ens falta aquesta energia, i ens acabem dessagnant una mica per aquí”. En aquest sentit, el tècnic va destacar que “quan el rival es posa dur ens afecten moltes coses, les decisions arbitrals, fallar un tir, que no em xiulin una acció concreta, i llavors m’enfado i la defensa és pitjor”, i a continuació va afegir que “en lloc de posar-nos així, si et peguen i no xiulen t’has de posar tu a aquest nivell al darrere i crec que ens falta l’espurna i l’energia per respondre”.