Àlex Rius i Xavier Cornella fan podi a Val Palot

Rius, a dalt del podi com a guanyador, amb Cornella segon, a l'eslàlom FIS d'avui dimarts a Val PalotFAE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els esquiadors andorrans Àlex Rius i Xavier Cornella han fet podi, quedant en primera i segona posició respectivament, a l'eslàlom FIS de Val Palot, a Itàlia, disputat avui. Tots dos han rebaixat punts FIS, marcant 24.25 i 25.60, respectivament. Rius s’ha imposat amb un crono d'1.26.38 i Cornella ha marcat un temps d'1.26.54. El podi l’ha completat l’italià Simone da Prada, amb 0.61 segons respecte Rius. Per la seva part, no ha pogut completar la cursa Pirmin Estruga.

Bartumeu Gabriel finalitza 31è a Pozza di Fassa

Bartumeu Gabriel ha finalitzat en 31a posició al gegant NC disputat avui a la localitat italiana de Pozza di Fassa. Gabriel ha acabat 38è a la primera mànega, i sense massa opcions per la segona, on ha assolit el 31è lloc, posició definitiva també amb un crono d'1.51.18, a 5.90 del guanyador, que ha estat el suís Sandro Zurbruegg amb 1.45.28.

A la localitat italiana de Folgaria, a la primera mànega de l’eslàlom NJR d’avui Èric Ebri era quart a 0.91 segons del líder, mentre que Marc Fernández ocupava l’11a posició a 2.18 segons. A la segona, però, tots dos han quedat fora. Àlvar Calvo no havia acabat la primera.

En la mateixa localitat, Íria Medina i Clàudia Garcia han disputat el gegant NC, quedant en 18a i 19a posició respectivament. Medina ha marcat un crono d'1.46.35, mentre que Garcia ha parat el temps en l'1.46.55.

Roger Puig no pot acabar el primer eslàlom a Feldberg

Roger Puig no ha pogut completar el primer eslàlom de la Copa del Món que es disputava avui a Feldberg, Alemanya. L'atleta para alpí ha fet un cavallet a la primera mànega que l'ha deixat fora de la cursa. Demà tindrà una nova oportunitat.

Henry O'Meara debuta a la Copa d'Europa de freestyle

Henry O'Meara ha competit avui, per primera vegada, a la jornada de qualificacions de la Copa d'Europa de freestyle celebrada a la localitat francesa de Font Romeu. L'andorrà no s'ha pogut classificar per a la tercera fase perquè a la segona ronda ha caigut.