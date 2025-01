El 33è Trofeu Borrufa comptarà amb 250 esquiadors de 23 països

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 33a edició del Trofeu Borrufa d'esquí de base comptarà amb la participació d'uns 250 esquiadors de 23 països diferents, a la cita que es farà a l'estació d'Ordino Arcalís entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent. Al llarg de quatre dies es faran les diferents curses de les categories sub 14 i sub 16, i també hi haurà els habituals esdeveniments paral·lels, com la inauguració amb la desfilada de països al centre d'Ordino, o la cloenda amb l'entrega de premis.

Pel que fa a Andorra, la FAE disposarà de tres equips, dos dels quals amb un total de deu esquiadors (sis sub 16 i quatre sub 14), mentre que la resta de corredors tecnificats de la federació també disputaran el Borrufa en un mateix equip. El gerent de l'ens, Carles Visa, ha destacat "la importància d'aquesta cita pels equips de base" a més de recordar que "el Borrufa és l'inici d'un camí molt llarg cap a l'alt nivell". De la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha afirmat que el Borrufa "és molt mes que una competició esportiva, és una oportunitat única per mostrar el millor del país com les muntanyes, la neu i les estacions esquí".

Per últim, el director d'Ordino Arcalís, Israel Ramonet, ha manifestat que "no tenim cap dubte que les pistes i la neu estaran en plenes condicions".