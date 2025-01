Toni Martí per sempre

El Poliesportiu d’Andorra ja és història, i des d’ahir passa a ser el Pavelló Toni Martí en memòria del qui fou cap de Govern durant vuit anys i que va morir el novembre del 2023. En un emotiu acte previ al partit del MoraBanc davant del Reial Madrid, la instal·lació governamental va descobrir el seu nou nom, juntament amb una estàtua de Pere Moles situada just a l’entrada del pavelló.

Amb la presència de la família de Martí i membres del MoraBanc, i sobretot un ample nombre de representants institucionals amb el cap de Govern, Xavier Espot, al capdavant, o també amb l’excap de Govern, Jaume Bartumeu. Tampoc s’ho van perdre els síndics, ministres actuals i d’altres que van compartir executiu amb Martí, cònsols o consellers generals, que van passar una estoneta de fred que va pagar la pena per formar part de l’homenatge a un polític que no entenia l’esport “com un joc, sinó com un mitjà per unir la gent i per generar sentiment de pertinença”, tal i com va recordar un dels seus fills, Dot Martí. Un homenatge que ben segur que “si li haguessin proposat en vida hauria dit que no, però en el fons li faria moltíssima il·lusió, la mateixa que ara ens fa a nosaltres”.

El cap de Govern va destacar que “aquest és un dels millors homenatges que li podem fer perquè aquesta era una de les seves tres passions juntament amb la família i la política”. Glossant la seva figura, Espot també va recordar que “tenia molt clar que l’esport és una eina que pot arribar a assolir coses increïbles”, a més de recordar les diverses iniciatives de Martí relacionades amb l’esport com la plataforma de Soldeu que va permetre al país començar a acollir competicions de primer nivell en el món de l’esquí o amb l’aprovació de la Llei de l’Esport. Per últim, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va explicar que “amb aquest gest volem gravar per sempre el seu nom en les nostres vides i en la nostra memòria col·lectiva”, a més a més de recordar que “la seva aposta per l’esport, i pel bàsquet en particular, va ser decisiva per portar-nos fins on som avui”.