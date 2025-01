Massa Reial Madrid per a un fluix MoraBanc

El MoraBanc Andorra segueix en caiguda lliure i va sumar la sisena derrota consecutiva després de perdre davant del Reial Madrid per 84-100 al Pavelló Toni Martí, i segueix a la part baixa de la classificació amb cinc victòries, les mateixes que té a hores d’ara el Girona, l’últim equip que baixaria a la Primera FEB (l’antiga LEB Or). El que havia de ser una jornada festiva amb el canvi de nom del Poliesportiu i l’homenatge previ a Toni Martí va ser un malson en què els de Natxo Lezkano van aguantar un quart i mig i van tornar a mostrar moltes de les seves carències davant d’un dels millors equips d’Europa.

Perdre és normal, ja no només a l’esport, sinó a la vida en general, i fer-ho contra un equip com el Reial Madrid encara més, però la realitat és que el MoraBanc Andorra suma ja sis partits seguits sense guanyar, i no venç com a local des del 26 d’octubre, quan els tricolors van superar el Granada a la cinquena jornada de l’ACB. Els tricolors van tancar així una primera volta dolenta, amb uns resultats força per sota de les expectatives que s’havia generat amb aquesta plantilla, tornant a demostrar que aquest MoraBanc viu encara massa de les individualitats (que les té i molt bones) i no tant de ser un equip.

Tot i la contundent derrota, els tricolors no van començar gens malament jugant de tu a tu contra tot un Reial Madrid. Harding per fora i Doumbouya per dins colpejaven un Madrid que responia amb un bon Musa agafant protagonisme des de l’inici. El 24-22 del final del primer quart feia presagiar alguna cosa diferent, però l’alegria va durar ben poc, ja que a l’equador del segon període, el MoraBanc va apagar-se de cop i va desaparèixer del parquet amb un 17-34 de parcial que va dur el duel 41-56 al descans amb el triomf encarrilat pel Madrid.

A la represa va haver-hi ben poca història, amb els blancs obrint forat, i uns tímids intents infructuosos dels tricolors per acostar-se o maquillar el marcador, tot i que sense gaire èxit en un duel en què el Poliesportiu va tornar a xiular els seus per moments, i va ovacionar Aaron Ganal quan Lezkano va donar-li els dos últims minuts en una de les poques bones notícies que va tenir el partit d’ahir.

El MoraBanc no pinta gens bé i és evident que fan falta canvis per reconduir la situació. Siguin a la banqueta, siguin a la plantilla, o siguin qui sap on, però la realitat és que la situació comença a ser insostenible. I ara, Saragossa a fora, València a casa i viatge a Gran Canària abans de la Copa. Quasi res.