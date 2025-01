L’Inter esmicola l’FS La Massana i reforça el seu lideratge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Inter Escaldes segueix dominant la Lliga Multisegur i va golejar l’FS La Massana per 9 a 0, per seguir sent el líder i aprofitar el coixí de dos punts respecte al segon, l’FS Santa Coloma. L’equip colomenc, precisament, va patir més del previsible per assegurar-se el triomf (3-2) davant l’Esperança, mentre que la UE Santa Coloma i el Ranger’s es van repartir els punts en el seu enfrontament directe pel tercer lloc (1-1). També van signar les taules (2-2) l’FC Pas i l’Atlètic Club Escaldes.