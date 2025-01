El VPC femení escombra el CEU i es col·loca tercer

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC femení va encetar el 2025 amb una exhibició de solidesa i eficàcia i va derrotar el CEU de Barcelona a Prada de Moles per un contundent 37 a 0. Les noies de Jordi Fidalgo van anar per feina i abans del descans un xut a pals i dos assajos —obra de Carla Micas i Miren Barciela— ja van encarrilar la situació i van deixar el partit molt coll avall (20-0). Amb el domini de la situació, el VPC, lluny d’abaixar el ritme, va mantenir l’accelerador a fons. Tres assajos més, un dels quals una cursa llarga d’Erika Maldonado, van sentenciar un partit que semblava escrit per inspirar i amb un bonus ofensiu inclòs que permet a les tricolors col·locar-se en tercera posició amb nou punts. La propera jornada, el líder de la Divisió d’Honor Catalana, l’Ingennus Saragossa, visitarà Prada de Moles en un dels partits més atractius.