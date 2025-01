El Poliesportiu ja és el Pavelló Toni Martí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Poliesportiu d'Andorra ja és oficialment des d'aquesta tarda el Pavelló Toni Martí després de l'emotiu acte de canvi de nom de la instal·lació governamental. Amb una àmplia presència de representants institucionals, del MoraBanc Andorra i de la seva família, s'ha descobert una petita estàtua que recorda la figura del que fou cap de Govern durant dues legislatures, i que va morir al novembre del 2023. "És un pas important per la nostra història com a país i com a club", ha assenyalat el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, mentre que el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que "aquest és un dels millors homenatges que podíem fer". En representació de la família, un dels fills de Martí, Dot, ha volgut agrair aquest gest i ha mostrat un "orgull enorme" per un "homenatge que mereixia".