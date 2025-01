El MoraBanc perd contra el Madrid (84-100)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha patit la sisena derrota seguida després de perdre per 84-100 davant del Reial Madrid, i tanquen la primera volta amb cinc victòries empatats amb la zona de descens. Els tricolors han aguantat tot just un quart i mig davant dels blancs i s’han acabat veient superats clarament pel conjunt de Chus Mateo.

Els tricolors han arrencat jugant de tu a tu al Madrid juntament amb la força d’un Poliesportiu endollat com pocs dies, i que jugava també el seu partit pressionant als àrbitres després d’unes primeres decisions més que discutibles. Garuba i Musa lideraven els blancs, amb Harding posant-se al MoraBanc a l’esquena (10 punts al primer període) perquè els de Lezkano tanquessin el primer quart per davant (24-22). Un 0-7 de sortida ha donat unes primeres diferències al conjunt blanc, però el MoraBanc no s’ha arronsat ni molt menys tot i començar-se a veure per sota (32-37) i sortir-se de polleguera per algunes accions arbitrals dubtoses. Però com si de cop algú hagués apagat un interruptor, l’equip ha caigut de manera fulminant arribant a perdre per 13 (36-49) en una primera meitat que ha acabat amb el 41-56 que encarrilava el triomf pels blancs.

Una reacció tricolor ha situat el MoraBanc a 11 a la represa (51-60), però l’alegria dura poc a la casa del pobre tot i els esforços de Harding per mantenir als de Lezkano dins del partit, i els blancs ja manaven per gairebé 20 punts (59-77) al final del tercer quart. El partit ha tingut ja ben poca història fins el final, més enllà d’un tímid intent tricolor per aplicar maquillatge fins el 84-100 final.

Els tricolors encetaran diumenge vinent la segona volta enfrontant-se a domicili al Casademont Saragossa.

FITXA TÈCNICA:

MORABANC ANDORRA 84: Evans, Harding, Okoye, Doumbouya, Dos Anjos –cinc inicial– Lammers, Llovet, Bassas, Kuric, Ortega, Ganal.

REIAL MADRID 100: Campazzo, Rathan-Mayes, Musa, Ndiaye, Garuba –cinc inicial– Abalde, Feliz, Hezonja, Lull, Tavares. Hugo González.

PARCIALS: 24-22 (10’); 41-56 (20’); 59-77 (30’), 84-100 (40’).

ÀRBITRES: Jordi Aliaga, Carlos Cortés i García González.

ELIMINATS: Abalde -Reial Madrid-.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 4.376 espectadors.