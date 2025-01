Gina del Rio acaba sisena als 10 km individuals

Verificat per

Gina del Rio va aconseguir ahir una meritòria sisena posició en els 10 km individuals de la FESA Cup disputada a Falcade, Itàlia. L’andorrana va completar la prova amb un temps de 25’42”5, situant-se a 44”3 segons de l’alemanya Anna-Maria Dietze, que va ser la guanyadora, amb 24’58”2. Del Rio va quedar a només 16 segons del podi, reafirmant el seu excel·lent estat de forma aquesta temporada.

Amb aquest resultat, la fondista de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) suma el seu sisè top 10 en competicions de la FESA Cup en categoria sènior. Anteriorment, a Schilpario, havia assolit una tercera i una primera posició, mentre que a Oberwiesenthal va obtenir una sisena i una tercera plaça. A Falcade, fins ara, ha registrat una cinquena i una sisena posició, demostrant una consistència notable en el circuit europeu. Avui, Del Rio afrontarà l’última prova a Falcade, una cursa de 15 km persecució en estil clàssic.

Per part seva, Irineu Esteve torna a entrar avui en acció amb la cursa de 20 km mass start en clàssic, corresponent a la Copa del Món de Les Rousses (França), una prova on espera tenir millor feeling que a la primera. Divendres, l’andorrà va ser 22è als 10 km individuals en lliure, un resultat que el va deixar una sensació agredolça i on va patir també algun problema físic.